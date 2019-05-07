Hakan Çalhanoğlu'na Hamburg, Leipzig, Schalke ve Werder Bremen talip oldu

İtalyan basınında, iki sezonluk Milan performansı vasatı aşamayan Hakan için yeni adresin Almanya olacağı iddia edildi. 25 yaşındaki futbolcu için Hamburg, Leipzig, Schalke ve Werder Bremen'in devrede olduğu yazıldı.

21 MİLYON EURO ÖDENDİ

Devre arası transfer döneminde de Bundesliga takımlarından Red Bull Leipzig, Çalhanoğlu'nu transfer etmek istemiş ama Milan, Almanya'dan gelen teklifi kabul etmemişti.

Kendisine gelen teklifleri masaya yatıracak olan Hakan'ın sezon sonunda bir seçim yapması bekleniyor. Çin ve İngiltere'den de teklifler alan Hakan Çalhanoğlu için Milan, Bayer Leverkusen'e 21 milyon Euro ödemişti. Milan'da 87 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 10 go latıp 26 asist yapma başarısı gösterdi.

