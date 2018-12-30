Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray itirafı ve milli takım açıklaması!

Milan'ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a açıklamalar yaptı. Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da mutlu olduğunu belirtirken, ileride bir gün Galatasaray forması giymek istediğini söyledi. 'Milli takımda hiçbir gruplaşma yok' diyen Hakan Çalhanoğlu, Jürgen Klopp'la çalışmayı çok istediğini de vurguladı.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları...

"MİLAN'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM, GATTUSO İLE İYİ ANLAŞIYORUM"

"İtalya'da çok mutluyum, çok alıştım. Futbolda bazen ayrılman gerekiyor, her şey olabilir. Kendimi burada iyi hissediyorum ancak bir yere gideceğimi düşünmüyorum ve gitmek istemiyorum. 10 numaralı formayı giymek benim için büyük sorumluluk. Futbolda inişler çıkışlar var şu an zor bir dönem geçiriyoruz. Önümüzdeki maçı yenersek bazı şeyler değişebilir. Gattuso ile iyi anlaşıyorum. Arada sırada sinirleniyor. Onun zaten huyu öyle. Maçtan sonraki gün bizi tekrar motive etmek için uğraşıyor.

"İNŞALLAH BİR GÜN GALATASARAY'DA OYNARIM"

Çocukken taraftarı olduğum Galatasaray'da oynamak isterim. Transfer söylentileri olması normal. Hiçbir zaman bunu saklamadım. Fatih hocayla konuştuk, şakalaştık da hatta. İleri de tabii ki Türkiye'yi istiyorum, aileme de söyledim eşime de söyledim. Türkiye olursa tabii Galatasaray olacak. Çocukluğumdan beri Galatasaray'ı çok seviyorum, büyük bir taraftarıyım. Neden olmasın, inşallah bir gün olur.

"MİLLİ TAKIMDA HİÇBİR GRUPLAŞMA YOK"

Ben sadece Milan'ı düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çok yeni oyuncuları var. Zamanla durumu toparlar. Benim kalbim Galatasaray'la inşallah onlar için en iyisi olur. Milli takımda kenetlendik. Hiçbir gruplaşma yok. Milli takımda kaybettiğimizde taraftarlar kızıyor, anlıyorum ancak ancak aşırı tepki veriyorlar. Lucescu ile iyi anlaşıyoruz. İsteklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Ara sıra video analizler uzun sürüyor ama iyi anlaşıyoruz. Grupta rakiplerimiz Fransa ve İzlanda. Gruptan çıkmayı başarabiliriz.

Genç bir takımız takım arkadaşlarıma güveniyorum. En iyi performansım Leverkusen'deydi. Çünkü orada 10 numara oynuyordum. En sevdiğim pozisyon forvet arkası. İyi futbolculara sahibiz. Diğer ülkelerden eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum.

Juventus inanılmaz bir takım. Saygımız sonsuz. Süper Kupa finalinde yenmek istiyoruz. Şöyle söyleyeyim onları cimcikleyeceğiz. Jürgen Klopp ile çalışmayı çok isterim."

