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  5. 29 Nisan 2018 17:11

Hakan Çalhanoğlu'ndan müthiş gol !

Milan forması giyen Milli futbolcunuz Hakan Çalhanoğlu, Bologna maçında harika bir gole imza attı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan müthiş gol !
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Bologna-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Hakan Çalhanoğlu, Serie A'nın 35. haftasında Milan'ın Bologna ile deplasmanda oynadığı maçta sahne aldı.

Hakan Çalhanoğlu, 34. dakikada attığı güzel golle Milan'ı 1-0 öne geçirdi. 45'te bir kez daha sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu bu kez Bonaventura'ya asist yaptı ve Milan devreyi 2-1 önde kapattı.

Bologna , Milan , hakan çalhanoğlu
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