Hakan Çalhanoğlu'ndan müthiş gol !

Bologna-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Hakan Çalhanoğlu, Serie A'nın 35. haftasında Milan'ın Bologna ile deplasmanda oynadığı maçta sahne aldı.

Hakan Çalhanoğlu, 34. dakikada attığı güzel golle Milan'ı 1-0 öne geçirdi. 45'te bir kez daha sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu bu kez Bonaventura'ya asist yaptı ve Milan devreyi 2-1 önde kapattı.