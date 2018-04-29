Hakan Çalhanoğlu'ndan müthiş gol !

Bologna-Milan maçında Hakan Çalhanoğlu attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Hakan Çalhanoğlu, Serie A'nın 35. haftasında Milan'ın Bologna ile deplasmanda oynadığı maçta sahne aldı.
Hakan Çalhanoğlu, 34. dakikada attığı güzel golle Milan'ı 1-0 öne geçirdi. 45'te bir kez daha sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu bu kez Bonaventura'ya asist yaptı ve Milan devreyi 2-1 önde kapattı.
Milan, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun arttığı golle perdeyi açtı. pic.twitter.com/nrD4sg5nFM— Tivibu Spor (@tivibuspor) 29 Nisan 2018