  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İtalya Ligi
  5. 16 Ocak 2020 21:53

İnter'den 2 büyük transfer birden

Serie A ekiplerinden İnter, Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den Olivier Giroud ve Manchester United'dan Ashley Young transferlerini açıklamaya hazırlanıyor.

İnter'den 2 büyük transfer birden
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Serie A'da şampiyonluk yarışını sürdüren İnter, Antonio Conte ile değişime devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Milano ekibi, İngiltere Premier Lig'den Olivier Giroud ve Ashley Young transferlerini bitirmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınında son olarak yer alan haberlere göre İnter, Chelsea'den Olivier Giroud ve Manchester United'dan Ashley Young'ın transferini tamamladı.

İnter'in Giroud için bonuslarla beraber 6.5 milyon euro, Ashley Young için ise 1.5 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapacağı kaydedildi.

İnter, 19. haftası tamamlanan Serie A'da Juventus'un 2 puan gerisinde 46 puan ile 2. sırada yer alıyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
İtalya , Transfer , serie a , Manchester United , chelsea , ashley young , olivier giroud
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM