İtalya Serie A'da Inter ve Juventus puanları paylaştı

Ligde şampiyonluğu garantileyen Juventus'u ağırlayan Inter, 7. dakikada Radja Nainggolan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 62. dakikada beraberliği yakaladığı mücadelenin kalan bölümünde skor değişmedi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. Juventus bu beraberliğin ardından puanını 88 yaparken, üçüncü sıradaki Inter 62 puana yükseldi.

RONALDO'DAN 600. GOL

Juventus'un sezon başında Real Madrid'den renklerine bağladığı 34 yaşındaki Ronaldo, kulüp kariyerinde 600 gole ulaştı. Portekizli futbolcu, Real Madrid'de 450, Manchester United'da 118, Juventus'ta 27, Sporting Lizbon'da da 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon ligde 20 gole ulaşan Ronaldo, son 10 sezondur 20 ve üstü gol atma başarısını gösterdi.

