Juventus, Patrick Schick'le anlaşmaya vardı

Patrick Schick, 25 milyon euro karşılığında Sampdoria'dan Juventus'a transfer oldu.

Golcü oyuncu Torino'ya gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçiyor.

21 yaşındaki golcü geçen sezon Sampdoria'daki tek yılında 32 lig maçında 11 gol atmıştı. 4 milyon euro'ya Sparta Prag'dan mavi-kırmızılı ekibe gelen Schick tek sezonda değerini beş kattan fazla artırdı.

Çekyalı milli golcünün 2020'ye kadar Sampdoria'yla sözleşmesi olmasına rağmen Juve ve Inter'in radarındaydı, Tottenham'ın da oyuncuyla adı geçiyordu.