  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İtalya Ligi
  5. 22 Haziran 2019 21:45

Juventus Rodrigo Bentancur'un sözleşmesini 2 yıl uzattı

Juventus'ta orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur, mevcut sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. 21 yaşındaki oyuncu kendisini 2024 sonuna kadar takımda tutacak yeni sözleşmeyi imzaladı.

Juventus Rodrigo Bentancur'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
A+ A-

Juventus, 2017-18 sezon başında transfer edilen ve takımın üst üste 8. lig şampiyonluğunda pay sahibi olan oyunculardan Rodrigo Bentancur'un sözleşmesini uzattı. İsmi Arsenal ile anılan Uruguaylı oyuncunun mevcut sözleşmesi 2024 sonuna kadar uzatıldı.

Geçen sezon siyah beyazlı ekiple 40 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili Juventus'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rodrigo Bentancur, kendisini 2024'e kadar kulüpte tutacak yeni sözleşmeyi imzaladı" denildi.

Bu arada Sky İtalya televizyonu, Juventus'un genç defans oyuncusu Matthijs de Ligt'le anlaştığını duyurdu. Hollandalı, Çizme ekibiyle imzaladığı takdirde; Maurizio Sarri ilk transferini yapacak.

juventus , Rodrigo Bentancur
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM