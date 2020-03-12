Juventus'ta futbolcular ve antrenörler koronavirüs karantinasında

Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken Çin dışında en çok vakanın görüldüğü ülke konumundaki İtalya'da virüs spor dünyasını da yakından etkiledi.

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani'ye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra tedbirler artarken siyah-beyazlı kulüp, oyuncular ve antrenörler dahil 121 kulüp personelinin evde bireysel karantinada olduğunu duyurdu.

Rahatsızlanan annesini ziyaret etmek için Pazartesi günü Portekiz'in Madeira kentine giden Cristiano Ronaldo da bu gelişmelerin ardından İtalya'ya dönmeyecek ve karantina sürecini ülkesinde geçirecek.

Juventus forması giyen Merih Demiral da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Covid_19 sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın.'' ifadelerini kullanmıştı.

Serie A'da koronavirüs endişesi nedeniyle maçlar 3 Nisan'a kadar askıya alınırken Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta oynayacağı Lyon karşılaşması da ertelenmişti.

