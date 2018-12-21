Juventus'tan Adidas'la 408 milyon Euro'luk imza

Juventus Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 30 Haziran 2027'ye kadar sekiz sezon geçerli olacak yeni anlaşmanın minimum 408 milyon Euro'luk gelir sağlayacağı bildirildi. Siyah-beyazlı kulübün teknik sponsoru olan Adidas ile 2015-2016 sezonunda başlayan anlaşması, 30 Haziran 2021'de sona erecekti.

Yeni anlaşmanın 2019-2020 sezonunda başlayacağı, Adidas'ın Juventus'un tüm takımlarının teknik sponsoru olacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca Adidas'ın 31 Aralık'a kadar Juventus'a 15 milyon Euro'luk bir ikramiye ödemesi yapacağı kaydedildi.

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Juventus'un rekor bir sponsorluk anlaşması yaptığını, siyah- beyazlıların gelecek sezondan itibaren Adidas'tan sezon başına ortalama 51 milyon Euro alacağını paylaştı.



