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  5. 18 Ekim 2019 09:58

Juventus'tan Manchester United'ın 30 milyon Euro'luk Merih Demiral teklifine ret

İtalyan basını, Manchester United'ın milli oyuncumuz Merih Demiral için Juventus'a 30 milyon Euro'luk teklif yaptığını ancak İtalyan devinin Merih satılık değil cevabını verdiğini yazdı. Juventus'un verdiği asker selamı nedeniyle Merih Demiral'ı takımdan gönderilmesi...

Juventus'tan Manchester United'ın 30 milyon Euro'luk Merih Demiral teklifine ret
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Verdiği asker selamı nedeniyle İtalya'da eleştirilse de Juventus'un yetenekli stoperimiz Merih Demiral'ı bırakmaya niyeti yok...

Sky Italia'da yer alan habere göre; Manchester United, Merih Demiral için Juventus'a 30 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Juventus Futbol Direktörü Fabio Paratici ise cevap olarak herhangi bir rakam belirtmeyip, Merih Demiral'ın satılık olmadığı yanıtını verdi.

Haberin detayında, 32 yaşındaki Leonardo Bonucci'nin futbol kariyerinin sonlarında olduğu hatırlatılarak Juventus'un 21 yaşındaki Merih Demiral ve 20 yaşındaki Matthijs de Ligt ile uzun yıllar boyunca savunma hattını güven altına aldığı belirtildi.

BU SEZON TEK MAÇTA SÜRE ALDI
Bu sezon Juventus formasıyla yalnızca 1 maça çıkan Merih Demiral, o maçta da penaltı yaptırmıştı. Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Alcanenense, Sporting Lizbon, Alanyaspor ve Sassuolo takımlarında da oynayan Merih Demiral, milli formamızı ise 10 kez terletti.

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Manchester United , juventus , Merih Demiral
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