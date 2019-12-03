Kolarov'dan geleceğine dair açıklama!

İtalya Ligi'nde Roma forması giyen Aleksandar Kolarov, geçen sezonun en iyi 11'inde yer aldı. Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Sırp futbolcu, Roma'da mutlu olduğunu ve 4 yıl daha futbol oynayabileceğini dile getirdi.

İtalya Ligi'nde geçen sezonun en iyi 11'inde yer alan ve ödül töreni sonrası basın mensuplarına geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Aleksandar Kolarov, "Fonseca'nın futbol anlayışını ve oyunu yorumlamasını seviyorum. Bize ısrarla oynamak zorunda olduğumuzu söylüyor. 4 yıl daha oynayabilirim. Her oyuncu kendine inanmalı ve her zaman gelişmeye hazır olduğunu göstermeli. 3 yıl önce kendimi Roma'da iyi olabileceğime ikna ettim ve şimdi de daha iyisini yapabileceğime ikna oldum." dedi.

TAKIMDA KALMASI BEKLENİYOR

Bu sezon Roma ile başarılı performanslar gösteren Sırp futbolcunun ara transfer döneminde takımda kalması bekleniyor. Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov ile yaz transfer döneminde ilgilenmiş ancak Roma'da yaşanan teknik direktör değişimi ile yıldız futbolcu yeniden kadroya monte edilmişti.

ALEKSANDAR KOLAROV KİMDİR?

34 yaşındaki sol bek oyuncusu Aleksandar Kolarov, bugüne kadar Sırbistan Milli Takımı ile 76 maçta ter döktü. Milli formayla 11 gol atan Aleksandar Kolarov, kulüpler kariyerinde 442 maçta 44 gol attı.

3 sezon Lazio'da oynadıktan sonra 7 sezon Manchester City ile Premier Lig'de top koşturan Aleksandar Kolarov, 2017 yılında Roma'ya transfer oldu. 34 yaşındaki futbolcu bu sezon Roma ile 19 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.

