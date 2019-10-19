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  5. 19 Ekim 2019 20:00

Lazio 3 - 3 Atalanta

İtalya Ligi'nde 8. hafta maçında Lazio evinde 3-0 geriye düştüğü maçta Atalanta ile 3-3 berabere kaldı.

Lazio 3 - 3 Atalanta
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Atalanta'nın gollerini 23 ve 28. dakikada Luis Muriel, 37. dakikada Papu Gomez kaydetti. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Lazio, 69. dakikada Ciro Immobile (penaltı), 70. dakikada Joaquin Correa ve 90+2'de Ciro Immobile'nin yine penaltıdan attığı golle skoru 3-3 yaptı ve kalan bölümde başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.

Atalanta'da Simon Kjaer maça yedek kulübesinde başladı ve 74. dakikada Andrea Masiello'nun yerine oyuna dahil oldu. Bu beraberliğin ardından Lazio 12, Atalanta ise 18 puana ulaştı.

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lazio , atalanta
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