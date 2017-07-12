Lazio Lucas Biglia’yı Milan’a mı satıyor

Bugün yayımlanan habere göre, Lazio kulübü Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia’nın transferi için Milan’la anlaşmaya vardı. Kadrosunda büyük bir revizyona giden Milan kulübü transfere doymuyor. La Gazzetta dello Sport’un verdiği habere göre, Rossoneri’ler şimdi de Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia’yı renklerine bağlamak için kesenin ağzını ardına kadar açtı.

İlk etapta 14 milyon euro bonservis öneren Milan’a, Lazio kulübünden 18 milyon euro’luk bir talep geldi. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun 2018’de sözleşmesinin bitiyor olması, Milan’lı yöneticilerin elini güçlendiriyor. Lucas Biglia’dan para kazanmak niyetinde olan Lazio’nun 16 milyon euro’ya oyuncuyu bırakabileceği gelen haberler arasında.