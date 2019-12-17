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  5. 17 Aralık 2019 20:19

Maldini'den Ibrahimovic açıklaması!

İtalya Serie A ekibi Milan, bonservisi elinde olan İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic ile ilgileniyor.

Maldini'den Ibrahimovic açıklaması!
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Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, Sassuolo maçı öncesinde Ibrahimovic ile görüştüklerini doğruladı. Maldini, ‘’Süreç ne kadar uzun sürerse o kadar zorlaşır. 2 aydır aktif olarak futbol oynamadığını belirtmemiz lazım. Tekrar başlaması kolay değil’’ dedi.

Daha önce 1,5 yıllık sözleşme talep eden golcü futbolcunun, Milan’ın 1 yıllık sözleşmede diretilmesi üzerine görüşmelerden çekilme kararı aldığı iddia edilmişti

Ibrahimovic, daha önce 2011 yılında Milan forması giymiş, ardından PSG’ye transfer olmuştu.

(AJANSSPOR)

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