Maldini'den Ibrahimovic açıklaması!

Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, Sassuolo maçı öncesinde Ibrahimovic ile görüştüklerini doğruladı. Maldini, ‘’Süreç ne kadar uzun sürerse o kadar zorlaşır. 2 aydır aktif olarak futbol oynamadığını belirtmemiz lazım. Tekrar başlaması kolay değil’’ dedi.

Daha önce 1,5 yıllık sözleşme talep eden golcü futbolcunun, Milan’ın 1 yıllık sözleşmede diretilmesi üzerine görüşmelerden çekilme kararı aldığı iddia edilmişti

Ibrahimovic, daha önce 2011 yılında Milan forması giymiş, ardından PSG’ye transfer olmuştu.

(AJANSSPOR)

