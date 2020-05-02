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  5. 02 Mayıs 2020 15:43

Mario Balotelli'den dayak iddialarına yanıt

İtalya'nın Brescia takımında kariyerine devam eden Mario Balotelli, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Süper golcü eski takım arkadaşı Materazzi'nin 'Balotelli'yi dövdüm' iddiaları hakkında da...

Mario Balotelli'den dayak iddialarına yanıt
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Eski takım arkadaşı Materazzi'nin "Balotelli'yi dövdüm" iddiaları hakkında konuşan İtalyan forvet, "Bana vurduğunu iddia ediyor ama bu doğru değil. Bana birkaç tekme attığı doğru ama bunu herkese yapıyordu. Ibrahimovic buna dahil" dedi.

"3 İSME MİNNETTARIM"

Kariyerinde kendisini en çok etkileyen 3 ismi açıklayan Balotelli "Futbol dünyasında tanıdığım ve çok saygı duyduğum 3 karakter var. Inter'den teknik direktörüm Jose Mourinho. Ondan çok şey öğrendim. Sadece birkaç kez tartıştık; o da saygı sınırları içerisindeydi. Bir diğeri Manchester City'den Roberto Mancini ve son olarak Milan'ın eski CEO'su Adriano Galliani" dedi.

Kaynak: Sporx


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İtalya , mario balotelli , Brescia
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