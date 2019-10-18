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  5. 18 Ekim 2019 16:29

Mauricio Sarri'den Merih Demiral'ın asker selamıyla ilgili açıklama!

Juventus Teknik Direktörü Sarri, bugün düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen Merih Demiral sorularını cevapladı. Sarri, Merih Demiral'ın Fransa maçında verdiği asker selamını normal karşıladığını belirtirken, konunun artık TFF ve UEFA arasında olduğunu...

Mauricio Sarri'den Merih Demiral'ın asker selamıyla ilgili açıklama!
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Juventus Teknik Direktörü Mauricio Sarri, milli yıldızımız Merih Demiral'ın son durumunu ve Fransa maçında yaşanan asker selamı konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

MERİH'İN SERIE A'DAKİ İLK MAÇI

Merih'in iyi durumda olduğunu belirten Sarri, "Merih salı gününe kadar milli takımdaydı. Bu durum, her futbolcu için zordur. Merih'in arkadaşlarıyla arasındaki ilişki son derece iyi ve performansından da gayet memnunum" dedi.

Fransa maçındaki asker selamıyla alakalı da görüş belirten Sarri, "Bu konuda yorum yapmam doğru değil ama onun açısından baktığımızda, takım arkadaşları ve ülkesiyle alakalı bir durum olduğundan normal karşıladım. Konu şu an Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA arasında" ifadelerini kullandı.

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