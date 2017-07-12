Milan’dan 2 anlaşma ! Ani kardeş...

İtalyan devi Milan, son dönemlerin en ilginç transfer hamlelerinden birini gerçekleştirdi. Gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Gianluigi Donnarumma ile krize neden olan görüşmeler sonrası anlaşma sağlayan kırmızı-siyahlı ekip, 18 yaşındaki kalecinin abisini de kadrosuna kattı. Son olarak Yunanistan’ın Asteras Tripoli takımında oynayan Antonio Donnarumma, altyapısında yetiştiği Milan’a geri döndü. 27 yaşındaki kaleci, kendisinden 9 yaş küçük olan kardeşinin yedeği olacak.

Gianluigi Donnarumma’nın kadro dışı kalmasına kadar uzanan sözleşme görüşmeleri sonrasında yıllık 6 milyon euro’ya anlaşma sağlandı. Kendisini 4 yıllığına Milan’a bağlayan sözleşmeye imza atan Donnarumma, görüşmeler boyunca taraftarın büyük tepkisini çekti. Futbolcusunu elinde tutmayı başaran Milan, bununla da yetinmeyerek abisini de yedek kaleci olarak aldı. Antonio Donnarumma da tıpkı kardeşi gibi Milan ile 4 yıllık anlaşma imzaladı. Ancak alacağı rakam kardeşinin 6’da biri olan 1 milyon euro olarak belirlendi.

Futbolseverleri oldukça şaşırtan bu transfer sonrası Donnarumma’nın transfer görüşmelerinde abisinin de transfer edilmesini isteyip istemediği tartışma konusu oldu.