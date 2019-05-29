Mircea Lucescu: Merih Demiral'ı Inter de istedi ama Juventus aldı

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, çarpıcı açıklamalar yaptı ve milli futbolcu Merih Demiral'ın yeni takımını açıkladı.

İtalya'da Tuttojuve adlı internet sitesine konuşan Lucescu, Merih Demiral'ın Juventus'a transfer olduğunu söyledi.

Genç yıldızı bir diğer İtalyan devi Inter'in de istediğini söyleyen tecrübeli tekink adam, "Inter de Merih'i yakından takip etti ve transfer etmek istedi ancak Juventus kadrosuna kattı. Sporting Lizbon'un ikinci takımında oynadığı zamandan beri Merih'i takip ediyorum. İyi bir futbolcu ama her şeyden önce iyi bir insan. Bu seviyeler için önemli bir kaliteye sahip. Oyun görüşü çok iyi, müdahalelerde ve hava toplarında başarılı. Harika bir geleceği var" ifadelerini kullandı.

"MERİH DEMİRAL'I MİLLİ TAKIM'A BEN ALDIM"

Oyuncunun tarz olarak Vidic ile kıyaslanması ile ilgili görüşleri sorulan deneyimli hoca, "Merih hala genç bir oyuncu, şu anda başkalarıyla karşılaştırmak doğru değil. Milli Takım'da ilk maçına benimle çıktı ve bu yolda yürüdüğü için mutluyum. Serie A'ya gittiğinde daha iyi bir kulübe transfer olacağının farkındaydım ve geçen aylar onun iyi bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Milli Takım formasını gitmesi profesyonel bakış açısından onu geliştirdi. Juventus'ta Chiellini, Bonucci, Rugani gibi defans oyuncularıyla oynayacak olması onun gelişmesini sağlayacak" diye konuştu.

Juventus, 5 yıllık sözleşme imzalayacağı Merih Demiral için Sassuolo'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



