ÖZET | Juventus - Lazio maç sonucu: 1-3

İtalya'nın en büyüğünün belli olduğu İtalya Süper Kupa finalinde, Lazio rakibi Juventus'u 3-1 yenmeyi başardı. Juventus - Lazio maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Luis Alberto, 73. dakikada Lulic ve 90+4'de frikikten Cataldi kaydetti. Juventus'un tek golü 45. dakikada Dybala'dan geldi.

MERİH 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Son dönemde yakaladığı çıkışla hocası Sarri dahil tüm Avrupa'nın dikkatini üstüne çeken Merih Demiral, Süper Kupa finalinde ilk 11'de sahaya çıktı.

90 dakika sahada kalan Demiral kritik müdahalelerde bulunsa da takımın kaybetmesine engel olamadı.

