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  5. 17 Ekim 2019 20:02

Roma, Aleksandar Kolarov'un sözleşmesini uzatıyor!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin uzun süre gündeminde yer alan Aleksandar Kolarov ile ilgili Roma'dan yeni bir hamle geldi. Sezon başında Fenerbahçe'nin yoğun ısrarına rağmen Sırp oyuncu Kolarov'u kadrosunda tutan İtalyan ekibi Roma, deneyimli sol bek ile sözleşme...

Roma, Aleksandar Kolarov'un sözleşmesini uzatıyor!
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Roma, ismi yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Aleksandar Kolarov'la ilgili kararını verdi.

KOLAROV'UN MANCHESTER CITY'DEKİ EN İYİ FRİKİK GOLLERİ

La Gazetta Dello Sport'un haberine göre Roma, Kolarov'un sözleşmesini uzatmak için Sırp oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı. Roma'nın, Kolarov'un sözleşmesini 1+1 yıllığına uzatmak istediği ve bu teklifin içeriğinde sözleşme sonrası yöneticilik önerisinin de bulunduğu belirtildi.

Kolarov cephesinin teklife olumlu yaklaştığı ifade edilirken, imzaların yıl sonuna kadar atılmasının beklendiği kaydedildi.

Bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 33 yaşındaki Kolarov, 9 maçta 3 gol atarak Roma'ya önemli katkı sağladı.

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