Roma Emre Mor'u resmen istedi

Borussia Dortmund'un Türk yıldızı Emre Mor'un Roma'ya transferinin an meselesi olduğunu yazan Sky Sport sitesi Monchi'nin bu transfer için görüşmeleri gizlilikle yürüttüğünü duyurdu.



Haberde Monchi'nin Emre Mor için 20 milyon euro + bonusları içeren bir teklif sunduğunu ne sürdü. Dortmund'un ise 25 milyon euro + 5 milyon euro bonsu talep ettiği belirtiliyor.



Bu iddia gündeme bomba gibi düştü. Dün, Emre Mor için Fiorentina'nın 12 milyon euro teklif ettiği haberleri gündeme düşmüştü Hatta Fiorentina'nın Dortmund'la anlaştığı oyuncunun yıllığı 2,5 milyon euro'dan 4 yıllığına imza atacağı iddia edilmişti.



Tam da bu iddianın ardından Roma'nın devreye girdiği haberleri ortaya çıktı. Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan oyuncuya tekliflerin geldiğini doğrulamış ancak takım adı verilmemişti.