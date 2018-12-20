Roma'dan Cengiz Ünder'e yeni sözleşme

Devre arası yaklaştıkça adı transfer iddialarında yer alan Cengiz Ünder için AS Roma harekete geçiyor. Bayern Münih, Arsenal ve Tottenham ile anılan Cengiz Ünder için AS Roma devre arasında düğmeye basacak. İtalyan basınında yer alan haberde Roma'nın devre arasında Cengiz Ünder'in sözleşmesini uzatacağı belirtildi.

21 yaşındaki genç oyuncuyu düşük bir bedelle bırakmak istemeyen Roma'nın, Cengiz Ünder ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Roma, Cengiz'i 2017 yılında Başakşehir'den yaklaşık 13,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Cengiz Ünder, bu sezon Roma formasıyla 20 maçta 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Kaynak: Sporx

