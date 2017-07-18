Roma'nın hedefinde Anthony Martial var

Manchester United'da beklentileri karşılamayan isimlerin başında gelen Anthony Martial'e yol göründü. The Mirror gazetesinin verdiği habere göre, Fransız golcü ile Serie A kulübü Roma ilgileniyor. Martial'i kiralamaya sıcak bakmayan Manchester United'ın, genç golcüyü bonservisiyle satmaktan yana olduğu ve 35 milyon euro'luk bir teklifi kabul edeceği iddia edildi.

Mohammed Salah'ı Liverpool'a satarak kendisine kaynak yaratan Roma'nın bu transferi gerçekleştirmek için yeterli bütçesi var. Yeni sportif direktör Monchi'nin gözdelerinden biri olan Martial'in geleceği hakkında bir karar vermek için menajeri ile bir araya gelmesi bekleniyor.