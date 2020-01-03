Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez haftalık 2 milyon TL kazandı

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez şöhretini paraya çevirdi Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez'in Instagram'da 15 milyon takipçisi bulunuyor.

Güzel model son dönemlerde bir diş beyazlatıcı cihazın sık sık reklamını yapıyor. Rodriguez videolarını da paylaştığı cihaz için ne kadar para kazandığı belli oldu.

İtalyan basınının iddiasına göre; Arjantinli model sadece bu reklam için haftalık 300 bin Euro yani tam 2 milyon lira kazandı.

Dün yılbaşı öncesi yine cihazın reklamı için çektiği videoya 1.5 milyondan fazla beğeni geldi. Böyle bir etkileşim nedeniyle Rodriguez, reklam yaptırmak isteyen markaların odağı olmuş durumda.

Georgina Rodriguez'in, Ronaldo ile ilişkisinden bir kız çocuğu var. Ronaldo, Rodriguez'den önce Rus model Irina Shayk ile aşk yaşıyordu

