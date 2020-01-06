Sarri: Merih etrafına enerji saçıyor

Serie A ekiplerinden Juventus'un teknik direktörü Maurizio Sarri, Cagliari maçı sonrası verdiği röportajda Merih Demiral ve De Ligt hakkında açıklamalarda bulundu.

Merih Demiral'ın zaman geçtikçe takımla daha iyi iletişim kurduğunu söyleyen Sarri, "Merih Demiral şu anda etrafına enerji yayıyor. Harika bir mental ve fiziksel seviyede. Zaman geçtikçe oyuncularla iletişimi iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Hollandalı stoperin zorlu bir süreçte olduğunu belirten Sarri"De Ligt dünyanın en iyi stoperlerinden biri olacak. Kendinizi hayatını ve takımını değiştiren 20 yaşındaki bir çocuğun yerine koyun. Yeni bir kültürün içine girdi, yeni bir oyun, yeni bir dil, zorlu bir süreçte." dedi.

Cagliari maçını 4-0 kazanan Juventus'ta Merih Demiral karşılaşmada 90 dakika oynadı

