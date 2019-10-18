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  5. 18 Ekim 2019 19:47

Stefano Okaka: Az kalsın Beşiktaş'a transfer oluyordum!

Udinese'nin Watford'dan kadrosuna kattığı Nijerya asıllı İtalyan golcü Stefano Okaka, Çizme basınına verdiği röportajda gündeme bomba gibi düşen bir transfer itirafında bulundu. La Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçtiğimiz yaz...

Stefano Okaka: Az kalsın Beşiktaş'a transfer oluyordum!
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Stefan Okaka'nın adı geçtiğimiz transfer döneminde Beşiktaş ile anılmış fakat transfer sezonunun sonu itibariyle oyuncu, İtalyan ekibi Udinese'ye katılmıştı.

Udinese'ye transfer olurken, bonservis bedeli açıklanmayan oyuncudan transfer dönemi ve Beşiktaş ile ilgili bir itiraf geldi.

OKAKA'DAN HARİKA GOL

"AZ DAHA BEŞİKTAŞ'A GİDİYORDUM"

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Okaka, "Beşiktaş'a neredeyse evet demiştim. Teklif ettikleri sözleşme güzeldi. İtalya'da oynayacağım tek takım Udinese'ydi ve son gün buraya döndüm. Beni karşılamaları çok hoşuma gitti. Bana sevgi gösterdiler. Bu sevginin karşılığını verdiğimi düşünüyorum. Kariyerimi sonlandırmak için hala zamanım var. Burada bir sembol olmak istiyorum. Bu şehir ve kulüpte oynamak bir gururdur" dedi.

Stefan Okaka, bu sezon Udinese formasıyla ligde 4 maçta 1 kez fileleri sarstı

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Beşiktaş , udinese , stefano okaka
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