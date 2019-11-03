Torino 0-1 Juventus (İtalya Serie A)

Serie A'da lider Juventus, Torino derbisinde ezeli rakibi Torino'yu 1-0 yendi. Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Daniele Doveri yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın dengeli oyunuyla ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Juventus baskısını arttırırken, siyah-beyazlı takım aradığı golü 70. dakikada buldu. Juventus’un Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt, attığı golle siyah-beyazlıları derbide 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Juventus, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu. Juventus, bu maçtan aldığı 3 puanla, lig tablosunda puanını 29'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

INTER SON DAKİKADA GÜLDÜ

Juventus’un şampiyonluk yolundaki rakibi Inter ise Bologna deplasmanında son dakikada gelen penaltı golüyle 3 puan aldı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta ev sahibi Bologna, 59. dakikada Roberto Soriano ile 1-0 öne geçti. Inter’den bu gole yanıt, 75. dakikada Belçikalı forvet Romelu Lukaku’dan geldi.

90+2. dakikada Inter'in kazandığı penaltı atışını gole çeviren Lukaku, Inter’in Bologna’yı 2-1 yenmesini sağladı. Bu sonuçla Inter'i puanını 28'e yükseltti ve puan tablosunda ikinci basamakta yer aldı. (AA)

