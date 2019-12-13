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  5. 13 Aralık 2019 15:46

Yılın transfer bombası! Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder takası

Milan'dan ayrılması beklenen Hakan Çalhanoğlu için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Roma, Milan'a Cengiz Ünder, Amadou Diawara ve Diego Perotti'den birinin takasını teklif edecek.

Yılın transfer bombası! Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder takası
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Galatasaray ile adı anılan ve Milan'dan ayrılacağı konuşulan Hakan Çalhanoğlu için Roma devreye girdi. İtalya Serie A'da Milan'ın 5 basamak üstünde yer alan Roma, İtalyan basının iddiasına göre Hakan Çalhanoğlu ile yakından ilgileniyor.

ROMA HAKAN ÇALHANOĞLU'NU TRANSFER EDECEK Mİ?

Corriere dello Sport, Roma'nın Hakan Çalhanoğlu için teklif hazırlığında olduğunu yazdı. İtalyan ekibinin takas önerisinde bulunacağı iddia edilirken, Cengiz Ünder'in de adaylar arasında yer alması dikkat çekti.

CENGİZ ÜNDER - HAKAN ÇALHANOĞLU TAKASI

Gazetenin haberine göre Roma, Milan'a Cengiz Ünder, Amadou Diawara ve Diego Perotti'den birinin takasını teklif edecek. Roma ile Milan yöneticilerinin Hakan Çalhanoğlu için transfer görüşmelerine başladığı ve detayların yakında netleşeceği ifade edildi.

(FUTBOL ARENA)

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