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  5. 18 Kasım 2018 18:39

Zlatan Ibrahimovic eski takımı Milan'a dönüyor

ABD'de Los Angeles Galaxy forması giyen İsveçli süperstar Zlatan Ibrahimovic, eski kulübü Milan'la görüştü. Yıldız futbolcu, İtalyan devinden 6 milyon Euro istedi.

Zlatan Ibrahimovic eski takımı Milan'a dönüyor
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İtalyan ekibiyle yaptığı toplantıda Avrupa’ya dönme isteğini dile getiren ve kariyerinin son sözleşmesi olacağını söyleyen 37 yaşındaki Ibrahimovic, 18 aylık sözleşme ile senelik 6 milyon Euro (37 milyon TL) talep etti.

Çizme basınında yer alan haberlere göre, Zlatan ve Milano temsilcisi arasında 25 Kasım’da bir görüşme daha gerçekleşecek. Eğer taraflar anlaşma sağlarsa İsveçli efsane, kariyerinin son sözleşmesine imzasını atacak. İbrahimovic, bu sezon çıktığı 27 maçta 24 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

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