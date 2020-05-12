Zlatan Ibrahimovic İtalya'ya döndü, karantinaya alındı!

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da gözler ligin akıbetine çevrildi. Diğer yandan ise Serie A takımlarının büyük bölümü oyuncularını hem COVID-19 testinden geçirmeye hem de bireysel idman programı uygulamaya başladı.MİLANO'YA DÖNDÜ
Corriere dello Sport’un haberine göre, Milan’ın 38 yaşındaki İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic, özel uçakla ülkesi İsveç’ten Milano’ya geldi.
Zlatan 2 haftalık karantinada
İbrahimovic'in Milan’ın tesisleri Milanello'da kendisini iki haftalık karantinaya aldığı, takım arkadaşlarından ayrı şekilde bireysel idman yapabileceği bildirildi.
Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ron
Haber3.com'a Google'da abone olun