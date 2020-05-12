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  5. 12 Mayıs 2020 11:48

Zlatan Ibrahimovic İtalya'ya döndü, karantinaya alındı!

Serie A ekiplerinden Milan'ın tecrübeli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, Milano'ya döndü. Golcü oyuncunun karantinaya alındığı bildirildi.

Zlatan Ibrahimovic İtalya'ya döndü, karantinaya alındı!
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Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da gözler ligin akıbetine çevrildi. Diğer yandan ise Serie A takımlarının büyük bölümü oyuncularını hem COVID-19 testinden geçirmeye hem de bireysel idman programı uygulamaya başladı.

MİLANO'YA DÖNDÜ

Corriere dello Sport’un haberine göre, Milan’ın 38 yaşındaki İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic, özel uçakla ülkesi İsveç’ten Milano’ya geldi.

Zlatan 2 haftalık karantinada
İbrahimovic'in Milan’ın tesisleri Milanello'da kendisini iki haftalık karantinaya aldığı, takım arkadaşlarından ayrı şekilde bireysel idman yapabileceği bildirildi.

Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ron

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