İtalya'dan Galatasaray için Luis Muriel iddiası
Fikret Orman: ''Bize ayak oyunları yapmasınlar...''
Kjaer için 12 milyon Euro
Beşiktaş'ı kahreden 14 Nisan tesadüfü !
Beşiktaş'ı kahreden 14 Nisan tesadüfü !
Cristian Zapata Süper Lig devine geliyor...
Cristian Zapata Süper Lig devine geliyor...
Transfere öyle bir bütçe ayırdılar ki...
Transfere öyle bir bütçe ayırdılar ki...
Aubameyang, Beşiktaşlıları çıldırttı !
Aubameyang, Beşiktaşlıları çıldırttı !
Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı !
Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı !
''Üzülme Fabri bize çok maç kazandırdın''
''Üzülme Fabri bize çok maç kazandırdın''
Hakan Ünsal referandum kararını açıkladı
Hakan Ünsal referandum kararını açıkladı
Trabzonspor'dan bomba karar ! Ersun Yanal...
Trabzonspor'dan bomba karar ! Ersun Yanal...
  1. 15 Nisan 2017 17:17

Çin'e satılan Milan transfere 515 milyon TL ayırdı

Milan'ın yeni sahipleri transfer için 130 milyon euro ayırdı, hedefte Aubameyang başta olmak üzere bir çok gözde oyuncu var.

Çin'e satılan Milan transfere 515 milyon TL ayırdı
A+ A-

Milan el değiştirdi, gözler gelecek sezon için yapılacak yeni transferlere çevrildi. İtalyan devi Çinli bir yatırım grubuna 800 milyon euro karşığılında satılırken, kırmızı-siyahlıların yeni başkanı ise Yong Hong Li olmuştu.

Çizme ekibinin yeni sahiplerinin transfer için 130 milyon euroluk (515 milyon TL) bir bütçe ayırdıkları ortaya çıktı. Gelecek sezon için ciddi bir harcama yapmaları beklenen Çinlilerin oyuncu hedefinde bulunan isimler arasında Borussia Dortmundlu Pierre Aubameyang başı çekiyor.

Bernardeschi de gündemde

Lazio'nun Hollandalı stoperi Stefan de Vrij, Fiorentina'nın 23 yaşındaki yıldızı Federico Bernardeschi, Borussia Mönchengladbach'ın Alman ön liberosu Christoph Kramer gibi isimlerin, Milan'ın transfer listesinde olduğu belirtiliyor.

Milliyet

çin , milan , transfer