Çin'e satılan Milan transfere 515 milyon TL ayırdı

Milan el değiştirdi, gözler gelecek sezon için yapılacak yeni transferlere çevrildi. İtalyan devi Çinli bir yatırım grubuna 800 milyon euro karşığılında satılırken, kırmızı-siyahlıların yeni başkanı ise Yong Hong Li olmuştu.



Çizme ekibinin yeni sahiplerinin transfer için 130 milyon euroluk (515 milyon TL) bir bütçe ayırdıkları ortaya çıktı. Gelecek sezon için ciddi bir harcama yapmaları beklenen Çinlilerin oyuncu hedefinde bulunan isimler arasında Borussia Dortmundlu Pierre Aubameyang başı çekiyor.



Bernardeschi de gündemde



Lazio'nun Hollandalı stoperi Stefan de Vrij, Fiorentina'nın 23 yaşındaki yıldızı Federico Bernardeschi, Borussia Mönchengladbach'ın Alman ön liberosu Christoph Kramer gibi isimlerin, Milan'ın transfer listesinde olduğu belirtiliyor.