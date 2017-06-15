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  5. 15 Haziran 2017 20:10

Claudio Ranieri Nantes'ın yeni hocası oldu

Premier Lig ekibi Leicester City'den sürpriz bir şekilde görevden alınan Claudio Ranieri, Fransa takımlarından Nantes ekibi ile anlaştı.

Claudio Ranieri Nantes'ın yeni hocası oldu
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Fransa 1. Ligi takımlarından Nantes İtalyan teknik adam Claudio Ranieri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Leicester City’yi tarihinde ilk kez İngiltere Premier Lig şampiyonu yapan 65 yaşındaki teknik adamın bir sonraki durağı Fransa oldu.

Yakaladığı başarının ertesi sezonunda sürpriz bir şekilde görevine son verilen Ranieri, sezon sonuna kadar takım çalıştırmadı. Nantes ligi 51 puan ile 7. sırada bitirdi ve Avrupa vizesi alamadı.

Daha önce Fransa’da Monaco takımının başında 2 yıl geçiren İtalyan teknik adam, Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Parma, Juventus, Roma ve Inter gibi üst düzey takımlarda çalıştı.(Skor)

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