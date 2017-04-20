Inter Rodriguez ve Fabinho’nun peşinde

İtalya Serie A ekibi Inter, Real Madrid’den James Rodriguez ve Monaco’dan Fabinho’ya gözünü dikti. İtalyan ekibinin sportif direktörü Piero Ausilio, Monaco-Dortmund maçını izlemek için gittiği 2. Louis Stadı’nda menajer Jorge Mendes ile görüştü.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Real Madrid’den sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılan James’in transferi yanı sıra Ausilio ile Mendes ikilisi, Fabinho transferi için de görüştü.

Kolombiyalı yıldız için Real Madrid 60 milyon Euro isterken, sağ bek ve orta sahada defansif görev alan Fabinho için de 30 milyon Euro bonservis bedeli isteniyor.

Ligin bitimine 6 hafta kala Şampiyonlar Ligi neredeyse imkansız olan Inter, 56 puanla 7. sırada ve UEFA Avrupa Ligi barajının 4 puan gerisinde…