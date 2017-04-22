''Bize o çamuru atanlar ülkeye saldıranlardı''
Marcelo için Lyon ve Marsilya harekete geçti
Galatasaray'dan Rachid Ghezzal hamlesi
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım açıklaması !
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım açıklaması !
Futbolcusuna sahip çıktı: ''Ona laf söyletmem''
Futbolcusuna sahip çıktı: ''Ona laf söyletmem''
Gaziantepspor'dan kritik galibiyet
Gaziantepspor'dan kritik galibiyet
Ahmet Çakar derbi favorisini açıkladı
Ahmet Çakar derbi favorisini açıkladı
Tosic üzüntüsünü gizleyemedi
Tosic üzüntüsünü gizleyemedi
Muharrem Usta'dan Beşiktaş'a tebrik
Muharrem Usta'dan Beşiktaş'a tebrik
Beşiktaş'ta 3 ismin son durumu...
Beşiktaş'ta 3 ismin son durumu...
Trabzonspor'dan KAP'a UEFA bildirimi
Trabzonspor'dan KAP'a UEFA bildirimi
  1. 22 Nisan 2017 11:47

Juventus 19'luk yıldızı kaptı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Uruguaylı futbolcu Rodrigo Bentancur'u kadrosuna kattı.

Juventus 19'luk yıldızı kaptı
A+ A-

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Arjantin'in köklü kulübü Boca Juniors'tan transfer edilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak koşuluyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Bentancur'un transferi için Boca Juniors kulübüne 9,5 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Arjantin ekibinin, genç oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 50'lik pay alacağı da kaydedildi.

Uruguay 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Bentancur, Boca Juniors ile 2015'ten bu yana 40'ın üzerinde maça çıktı.

Rodrigo Bentancur , transfer , juventus