Juventus, Blaise Matuidi'yi istiyor

Sevillalı Steven N'Zonzi konusunda Endülüs ekibinin 40 milyon euroluk bonservis bedelinde bir türlü indirim yapmaması sebebiyle sonuca ulaşamayan Juventus, rotayı Paris Saint Gertman'li Blaise Matuidi'ye çevirdi.

28 yaşındaki N'Zonzi'den daha yaşlı (30) olan ancak çok daha büyük tecrübe sahibi Matuidi geçen sezon da Juve'ye imza atmaya çok yaklaşmıştı.

Sky Sport Italia'nın haberine göre, Juvenus, sözleşmesi 2018'de bitecek olan Matuidi'yi uygun şartlarda satmaya hazır olan paris Saint Germain'le kısa sürede anlaşma sayğlayacak ve transferi bitirecek.

Matuidi, bu sezon çıktığı 52 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi.