Ahmet Nur Çebi: Fenerbahçe'yi kıskanıyorum
Rüştü'den olay yaratacak sözler
Valbuena'ya coşkulu karşılama
Özer Hurmacı'dan Muharrem Usta'ya gönderme
Özer Hurmacı'dan Muharrem Usta'ya gönderme
Fikret Orman'dan taraftara teşekkür !
Fikret Orman'dan taraftara teşekkür !
Antalyaspor yıldız isme imzayı attırdı
Antalyaspor yıldız isme imzayı attırdı
Akhisar'da alternatif golcü aranıyor
Akhisar'da alternatif golcü aranıyor
İşte Alpay Özalan'ın yeni takımı
İşte Alpay Özalan'ın yeni takımı
Real Madrid’in eski yıldızına dava şoku !
Real Madrid’in eski yıldızına dava şoku !
Fenerbahçeli yıldızdan Euroleague isyanı
Fenerbahçeli yıldızdan Euroleague isyanı
Galatasaray istedi Manchester City kaptı !
Galatasaray istedi Manchester City kaptı !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İtalya Ligi
  5. 12 Haziran 2017 22:36

Lazio Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor !

İtalyan devi Lazio, Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi için 15 milyon Euro ödemeye hazır.

Lazio Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor !
A+ A-

Hakan Çalhanoğlu'na İtalya'dan talip var... Corriere dello Sport'un haberine göre Serie A takımlarından Lazio, Almanya'da Leverkusen takımında forma giyen A Milli Takım futbolcumuzu istiyor.

2011'de transfer kurallarını çiğnediği için 2016-17 sezonunun son dört ayını futbol oynayamadan geçiren Hakan'a FIFA'nın verdiği ceza soa ermiş durumda... 23 yaşındaki milli futbolcunun Leverkusen ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Corriere dello Sport, Lazio'nun Leverkusen'e Hakan için 15 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğunu öne sürdü.

lazio , hakan çalhanoğlu