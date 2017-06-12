Lazio Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor !

Hakan Çalhanoğlu'na İtalya'dan talip var... Corriere dello Sport'un haberine göre Serie A takımlarından Lazio, Almanya'da Leverkusen takımında forma giyen A Milli Takım futbolcumuzu istiyor.

2011'de transfer kurallarını çiğnediği için 2016-17 sezonunun son dört ayını futbol oynayamadan geçiren Hakan'a FIFA'nın verdiği ceza soa ermiş durumda... 23 yaşındaki milli futbolcunun Leverkusen ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Corriere dello Sport, Lazio'nun Leverkusen'e Hakan için 15 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğunu öne sürdü.