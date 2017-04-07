Mandzukic maç kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ın transfer listersinde yer alan Mario Mandzukic'te flaş gelişmeler yaşanıyor.
Kulübü Juventus'ta sezon sonu gönderilmesi gündemde olan Hırvat golcü takımının İtalya Serie A'da Chievo ile oynayacağı maç kadrosuna alınmadı. Yıldız futbolcunun neden kadroda olmadığı ile ilgili henüz net bir bilgi yok.
Allegri ile İtalya'da başka bir görüntüye bürünen Mandzukic, golcü rolünden daha çok yıpratıcı forvet olarak oynadı.
Tecrübeli futbolcu bu sezon Siyah Beyazlı takımda bu sezon toplamda 37 maça çıktı, 7 gol ve 5 asistlik performansa imza attı.
İşte İtalyan temsilcisinin maç kadrosu;
1 Buffon
3 Chiellini
4 Benatia
5 Pjanic
6 Khedira
7 Cuadrado
8 Marchisio
9 Higuain
12 Alex Sandro
14 Mattiello
15 Barzagli
18 Lemina
19 Bonucci
21 Dybala
22 Asamoah
23 Dani Alves
24 Rugani
25 Neto
26 Lichtsteiner
27 Sturaro
28 Rincon
32 Audero
38 Mandragora