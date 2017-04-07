Mandzukic maç kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ın transfer listersinde yer alan Mario Mandzukic'te flaş gelişmeler yaşanıyor.

Kulübü Juventus'ta sezon sonu gönderilmesi gündemde olan Hırvat golcü takımının İtalya Serie A'da Chievo ile oynayacağı maç kadrosuna alınmadı. Yıldız futbolcunun neden kadroda olmadığı ile ilgili henüz net bir bilgi yok.

Allegri ile İtalya'da başka bir görüntüye bürünen Mandzukic, golcü rolünden daha çok yıpratıcı forvet olarak oynadı.

Tecrübeli futbolcu bu sezon Siyah Beyazlı takımda bu sezon toplamda 37 maça çıktı, 7 gol ve 5 asistlik performansa imza attı.

İşte İtalyan temsilcisinin maç kadrosu;

1 Buffon

3 Chiellini

4 Benatia

5 Pjanic

6 Khedira

7 Cuadrado

8 Marchisio

9 Higuain

12 Alex Sandro

14 Mattiello

15 Barzagli

18 Lemina

19 Bonucci

21 Dybala

22 Asamoah

23 Dani Alves

24 Rugani

25 Neto

26 Lichtsteiner

27 Sturaro

28 Rincon

32 Audero

38 Mandragora