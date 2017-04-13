Milan 800 milyon euroya Çin'e satıldı

Dünya devi Milan kulübü için aylardır konuşulan şey sonunda gerçek oldu. İtalya'nın önde gelen ekiplerinden olan kırmızı-siyahlı ekip, Çinlilere resmen satıldı. Kulüp binasına gelen Çinli yatırımcılar, öğle saatlerinde atılan imzalar neticesinde Milano ekibinin yeni sahibi oldular.



Yeni bir sayfa açıldı



Milan'ın sahibi Silvio Berlusconi ve yatırım grubu arasındaki görüşmeler nihayete ererken, bugün itibariyle Milan tarihinde yeni bir sayfa açılmış oldu. Çok daha önce gerçekleşmiş olması gereken satış işlemi, ortaya çıkan bazı pürüzler nedeniyle bir çok kez ertelenmek zorunda kalmıştı.