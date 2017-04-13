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  1. 13 Nisan 2017 15:51

Milan 800 milyon euroya Çin'e satıldı

İtalyan devi Milan, 800 milyon euro bedel karşılığında Çinli yatırım grubuna satıldı. Çizme'deki buluşmada, aylardır konuşulan el değiştirme resmen gerçekleşti.

Milan 800 milyon euroya Çin'e satıldı
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Dünya devi Milan kulübü için aylardır konuşulan şey sonunda gerçek oldu. İtalya'nın önde gelen ekiplerinden olan kırmızı-siyahlı ekip, Çinlilere resmen satıldı. Kulüp binasına gelen Çinli yatırımcılar, öğle saatlerinde atılan imzalar neticesinde Milano ekibinin yeni sahibi oldular.
 
Yeni bir sayfa açıldı
 
Milan'ın sahibi Silvio Berlusconi ve yatırım grubu arasındaki görüşmeler nihayete ererken, bugün itibariyle Milan tarihinde yeni bir sayfa açılmış oldu. Çok daha önce gerçekleşmiş olması gereken satış işlemi, ortaya çıkan bazı pürüzler nedeniyle bir çok kez ertelenmek zorunda kalmıştı. 

Milliyet

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