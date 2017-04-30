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  1. 30 Nisan 2017 16:45

Roma derbisinde 4 gol 1 kırmızı kart

Serie A'da Lazio ezeli rakibi Roma'yı 3-1 mağlup etti.

Roma derbisinde 4 gol 1 kırmızı kart
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Serie A'nın 34. haftasında Roma ile Lazio, Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

12. dakikada Keita Balde'nin golüyle 1-0 öne geçen Lazio, 45+1'de Roma'nın Daniele De Rossi'nin penaltıdan attığı gole engel olamadı.

1-1 sona eren ilk yarının ardından Lazio, 50'de Basta ve 85'te Keita Balde'nin golleriyle 3-1 öne geçti. 93. dakikada Rüdiger, Djordjevic'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, derbiden galibiyetle ayrılan taraf Lazio oldu. 

Bu sonuçla 2. sıradaki Roma 75 puanda kaldı, 4. sırada yer alan Lazio ise puanını 67'ye yükseltti.

italya ligi , lazio , roma , serie a