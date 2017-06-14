Roma, Eusebio Di Francesco ile anlaştı

Roma Kulübünden yapılan açıklamada, İtalyan teknik adamla 2018-2019 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Kulüp başkanı James Pallotta ve yöneticilere bu fırsatı verdikleri için teşekkür eden 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Roma'ya dönmekten çok memnunum. Bu takımın teknik direktörlüğünü yapmak çok şey ifade ediyor. Roma'nın hak ettiği sonuçları alması için elimden gelenin en iyisini vereceğim." ifadelerini kullandı.

Bir dönem başkent temsilcisinin formasını da giyen ve 2000-2001 sezonunda şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Di Francesco, son beş sezondur bir başka Serie A takımı Sassuolo'nun teknik direktörlüğünü yapıyordu.