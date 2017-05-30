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  5. 30 Mayıs 2017 22:35

Roma'da Spalletti dönemi sona erdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, teknik direktör Luciano Spalletti'nin sözleşmesinin sona erdiğini ve yollarının ayrıldığını açıkladı.

Roma'da Spalletti dönemi sona erdi
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, teknik direktör Luciano Spalletti ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 58 yaşındaki teknik adam ile Roma arasındaki sözleşmenin sona erdiği bildirildi. 

2005-2009 yıllarında da Roma'nın teknik direktörlüğünü yapan Spalletti'nin başkent ekibiyle yolunun 2016 Ocak'ta tekrar kesiştiğinin hatırlatıldığı açıklamada, Roma Başkanı Jim Pallotta'nın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan ötürü deneyimli çalıştırıcıya teşekkür ettiğine yer verildi. 

Başkan Pallotta, Roma'nın son iki sezonda Spalletti yönetiminde kulüp tarihinde rekor sayılabilecek puanlarla ligi tamamladığını anımsatarak, 58 yaşındaki çalıştırıcıya başarılar diledi. 

Başkent temsilcisi, kulübün felsefesini benimseyecek ve gelişimine katkıda bulunabilecek bir teknik direktörü takımın başına getirmek için arayışların başladığı ifade edildi.

Serie A'da 2016-2017 sezonunu 87 puanla ikinci sırada tamamlayan Roma, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele edecek.

roma , spalletti