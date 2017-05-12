Tolisso için 40 milyon Euro !

İtalya Serie A takımlarından Inter, gelecek sezon transfer planlarına şimdiden başladı. Inter'in ilk hedefleri arasında Lyon'da forma giyen Corentin Tolisso bulunuyor.

Lyon'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren ve sezon sonunda transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Tolisso için devre arası transfer döneminde Juventus da devreye girmişti.

JUVENTUS'UN ÖNÜNE GEÇTİ!

İtalya medyası, Juventus'un ilgisinin azaldığını ve Inter'in transferde bir adım öne çıktığını belirtti. Inter'in 22 yaşındaki Fransız futbolcu için 40 milyon Euro teklif edeceği belirtildi.

Corentin Tolisso, bu sezon Lyon'da toplam 44 maça çıkarken 14 gol ve 6 asist üretti.