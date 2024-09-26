  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İtalya'da olaylı kupa derbisi: 15 yaralı, 2 gözaltı

İtalya'da olaylı kupa derbisi: 15 yaralı, 2 gözaltı

İtalya'da olaylı kupa derbisi: 15 yaralı, 2 gözaltı
Güncelleme:

İtalya Kupa'sında Genoa ile Sampdoria derbisinde maç sonucunda taraftarlar arasında çıkan olaylarda 15 kişi yaralanırken 2 kişi gözaltına alındı.

İtalya Kupası 2. turunda Genoa ile Sampdoria Cenova derbisinde karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandıktan sonra Sampdoria'nın rakibi Genoa'ya penaltılarda 6-5 üstünlük kurarak tur atladığı derbi öncesi ve sonrasında taraftarlar arasında olaylar çıktı.

İtalyan basınındaki haberlere göre Cenova kentinde maçtan önce başlayan gerginlikte, zaman zaman iki takım taraftarları birbirleri ve güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

15 KİŞİ YARALANDI

Güvenlik güçlerinin biber gazı ve tazyikli su sıkarak müdahale ettiği taraftarlar meşale ve taş atarak karşılık verdi.

İki takım taraftarları arasındaki olaylar, derbi maçının ardından stat çevresindeki caddelerde de devam etti. Yaşanan olaylarda 15 kişinin yaralandığı ve en az 2 kişinin de gözaltına alındığı basına yansıdı.

Olaylar nedeniyle bazı caddelerin adeta savaş alanına döndüğü belirtildi.

Cumhuriyet

Etiketler Genoa italya İtalya derbi maçı İtalya olaylı derbi maçı İtalya Kupası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Selçuk Yöntem'den Tamer Karadağlı çıkışı: ''Yazıklar olsun'' Selçuk Yöntem'den Tamer Karadağlı çıkışı: ''Yazıklar olsun'' Zincir markette sahte bal skandalı Meclis'e taşındı: Sahte bala indirim yapıp satmaya çalıştılar Zincir markette sahte bal skandalı Meclis'e taşındı: Sahte bala indirim yapıp satmaya çalıştılar Hava durumu şaşırtacak: Önce yaz, ardından kış geliyor Hava durumu şaşırtacak: Önce yaz, ardından kış geliyor Savaş uçağı tarafından düşürülen UFO'nun görüntüsü yayınlandı Savaş uçağı tarafından düşürülen UFO'nun görüntüsü yayınlandı Çöpten vahşet çıktı: Anne ve ailesi gözaltında Çöpten vahşet çıktı: Anne ve ailesi gözaltında Narin cinayetinde şoke eden ayrıntılar: Ailesi cinayet temizliği bile yapmış Narin cinayetinde şoke eden ayrıntılar: Ailesi cinayet temizliği bile yapmış Son seçim anketi açıklandı: Kararsızların kararı dikkat çekti Son seçim anketi açıklandı: Kararsızların kararı dikkat çekti Türkiye'nin bölge bölge, il il şiddet haritası yayınlandı Türkiye'nin bölge bölge, il il şiddet haritası yayınlandı Milyonlarca emekliye kötü haber: Maaşlarınızda ciddi düşüşler olacak Milyonlarca emekliye kötü haber: Maaşlarınızda ciddi düşüşler olacak Hacı Sabancı'dan ''DNA sonuçlarıyla yeniden baba oldu'' iddiasına yanıt Hacı Sabancı'dan ''DNA sonuçlarıyla yeniden baba oldu'' iddiasına yanıt
Türk askerini karşısında gören Yunan Sahil Güvenliği'ni böyle kaçtı Türk askerini karşısında gören Yunan Sahil Güvenliği'ni böyle kaçtı 2025 yılı asgari ücret için canlı yayında dikkat çeken tahmin 2025 yılı asgari ücret için canlı yayında dikkat çeken tahmin Müge Anlı bir cinayeti daha çözdü: Canlı yayında gözaltına aldılar Müge Anlı bir cinayeti daha çözdü: Canlı yayında gözaltına aldılar CHP'li vekil kaçakçılıkta kullanılan aracının direksiyonunda görüntülendi CHP'li vekil kaçakçılıkta kullanılan aracının direksiyonunda görüntülendi Benzinin ardından motorine de zam Benzinin ardından motorine de zam Rum temsilci haddini aştı, Özgür Özel'in tepkisi sert oldu Rum temsilci haddini aştı, Özgür Özel'in tepkisi sert oldu Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne 3 puanla başladı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne 3 puanla başladı Arda Güler'e 10 milyon TL'lik piyango vurdu Arda Güler'e 10 milyon TL'lik piyango vurdu O düğün Bakan Şimşek'i rahatsız etti: ''Gereği neyse yapılacak'' O düğün Bakan Şimşek'i rahatsız etti: ''Gereği neyse yapılacak'' Dev banka Dolar, enflasyon, borsa ve faiz tahminlerini değiştirdi Dev banka Dolar, enflasyon, borsa ve faiz tahminlerini değiştirdi