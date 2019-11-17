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  4. 17 Kasım 2019 17:27

İtalyan basını: Steven Nzonzi bir yıl daha Galatasaray'da

İtalyan basını, Galatasaray'ın Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi'nin sözleşmesinde bulunan bir yıl daha kiralama opsiyonunu kullanacağını yazdı.

İtalyan basını: Steven Nzonzi bir yıl daha Galatasaray'da
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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Roma oyuncusu Steven Nzonzi'nin bir sezon daha sarı kırmızılı takım kadrosunda olacağı iddia edildi.

TuttoMercatoWeb sitesinin haberine göre; Kiralama bedeli olmaksızın Roma'dan gönderilen Steven Nzonzi, gelecek sezon Galatasaray forması giymeye devam edecek. Galatasaray yapılan anlaşmaya göre Roma'ya 500 bin Euro kiralama ücreti ödeyecek.

12 MAÇTA 1 ASİSTİ VAR
Steven Nzonzi bu sezon Galatasaray ile 12 maçta sahaya çıkarken, bu resmi müsabakalarda 1 asist kaydetti. Nzonzi, Galatasaray formasını ilk kez giydiği Konyaspor maçında gol pası vermişti.

Galatasaray Kulübü daha önce KAP'a yaptığı açıklamada Nzonzi'nin 1 yıl daha kiralanması durumunda Roma Kulübü'ne 500 bin Euro ödeneceğini belirtmişti. (Futbol Arena)

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