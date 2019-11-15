Ivan Zamorano: 2000 yılında Galatasaray'la görüştüm

Şili futbolunun efsanelerinden Ivan Zamorano, 2000 yazında Galatasaray ile görüştüğünü ancak Meksika'ya gitme kararı aldığını söyledi.

ZAMORANO'DAN HARİKA HAT TRICK

1996-2000 yılları arasında Inter'de forma giyen eski golcü, Meksika basınına verdiği röportajda, "Futbol hayatımda radikal bir değişikliğe ihtiyacım vardı ve İtalya'da 5 yıl oynadıktan sonra çok teklif aldım. Galatasaray da bunlardan biriydi. Kariyerimi orada bitirmemi istediler ancak ben Meksika'yı seçtim" dedi. Inter'de Brezilyalı Ronaldo ve Fransız yıldız Youri Djorkaeff'in arkasında forma bulmakta zorlanan Şilili futbolcu takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Inter'den Meksika'nın Club America takımına transfer olan Zamorano, Meksika'da 78 maçta 38 gol attı. Kaynak: Sporx