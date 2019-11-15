  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 15 Kasım 2019 21:04

Ivan Zamorano: 2000 yılında Galatasaray'la görüştüm

Dünya futbolunun efsanelerinden Ivan Zamorano, 19 yıl sonra Galatasaray itirafında bulundu. Şili futbol tarihinin önemli golcülerinden olan Ivan Zamorano, 2000 yılında Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptığını söyledi.

Ivan Zamorano: 2000 yılında Galatasaray'la görüştüm
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Şili futbolunun efsanelerinden Ivan Zamorano, 2000 yazında Galatasaray ile görüştüğünü ancak Meksika'ya gitme kararı aldığını söyledi.

ZAMORANO'DAN HARİKA HAT TRICK

1996-2000 yılları arasında Inter'de forma giyen eski golcü, Meksika basınına verdiği röportajda, "Futbol hayatımda radikal bir değişikliğe ihtiyacım vardı ve İtalya'da 5 yıl oynadıktan sonra çok teklif aldım. Galatasaray da bunlardan biriydi. Kariyerimi orada bitirmemi istediler ancak ben Meksika'yı seçtim" dedi. Inter'de Brezilyalı Ronaldo ve Fransız yıldız Youri Djorkaeff'in arkasında forma bulmakta zorlanan Şilili futbolcu takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Inter'den Meksika'nın Club America takımına transfer olan Zamorano, Meksika'da 78 maçta 38 gol attı. Kaynak: Sporx

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , Ivan Zamorano , Zamorano
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM