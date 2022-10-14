İYİ Parti'den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti: Aziz Yıldırım'dan açıklama

Fenerbahçe'de 20 yıllık başkanlık yapmasının ardından koltuğunu 2018 yılında Ali Koç'a devreden Aziz Yıldırım, ortaya atılan milletvekili iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

İlk kez 15 Şubat 1998’de gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1 oy farkla Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’na seçilen Aziz Yıldırım, 2018 yılına kadar süren başkanlık süresiyle Sarı-Lacivertliler'in en uzun süre başkanlık yapan ismi olarak kulüp tarihine geçmişti.

SON NOKTAYI KOYDU!

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım için geçtiğimiz günlerde oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atılırken, Haziran 2023'te yapılması planlanan genel seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili adayı olacağı öne sürülmüştü. Bu haberin yankıları sürerken, 69 yaşındaki eski başkan yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.

'ASPARAGAS'

Odatv'nin haberine göre; Aziz Yıldırım milletvekili adayı olacağı iddialarını 'asparagas' diyerek yalanladı.

Yıldırım açıklamasında “Bir internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna servis edilen, 2023 seçimlerinde bir partiden milletvekili adayı olacağım yönünde çıkan haberler tümüyle yalandır. Şahsımın siyaset ile ilgili herhangi bir ajandası bulunmamaktadır. Hakkımda çıkan asparagas haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.” ifadelerini kullandı.