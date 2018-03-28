Janssen'in sakatlığı Fenerbahçe'yi fena vurdu

Fenerbahçe ligin ikinci yarısına da ciddi puanlar kayıplarıyla başladı. Her iki yarıda da Kayserispor maçı haftasına kadar 11'er puan kaybeden sarı-lacivertlilerde özellikle ikinci yarıdaki kayıpların temel sebebi Vincent Janssen'in yokluğuna bağlandı.

Teknik heyet, milli takım arasında yaptığı analiz ve çalışmalarda Hollandalı golcünün yokluğunun takıma en az 7-8 puanlık bir kayba sebep olduğu tespitini yaptı.

8 Aralık'ta oynanan Bursaspor maçında sakatlanan golcü futbolcu o tarihten bu yana takımdan uzak kaldı. Son dört lig maçına hazır hale gelmesi beklenen Janssen'in yokluğu, sarı-lacivertli takımın oyun anlayışını olumsuz etkiledi.

Hollandalı'nın yerine oynayan Fernandao ve Soldado gol katkısı sağlasa da Janssen kadar taktik anlayışa uygun hareket edemedi.

Fiziksel özellikleri ve dinamizmi ile takımın yaptığı önde baskının başlangıç noktası olan yıldız futbolcunun görevini Soldado ve Fernandao yapamadı.

Fenerbahçe için olmazsa olmaz önde baskı planını tam hayata geçmemesi sebebiyle sarı lacivertlilerin oyun planı da olumsuz etkilendi. Bunun yanı sıra hava topları ve orta sahadan gelen oyunculara açtığı koridorlarda da sarı-lacivertli takımın hücum gücünü arttırıyordu.

İsmail Köybaşı iyileşti

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan ve Beşiktaş derbisinde aynı yerden sakatlanan İsmail Köybaşı iyileşti. Tedavisi tamamlanan ve çalışmalara başlayan sol bek, oynayabilecek duruma geldi. Kısa süre içinde Janssen'in de takıma katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, kritik haftalara tam kadro olarak girmeye hazırlanıyor.