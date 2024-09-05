Japonya'da Türk futbolcudan gol yağmuru

Japonya'nın Sanfrecce Hiroshima takımına transfer olan Türk futbolcu Tolgay Arslan, çıktığı 7 maçta 7 gollük performansıyla dikkat çekti.

Bu yaz Avustralya takımlarından Melbourne City'den ayrılarak Japonya'nın Sanfrecce Hiroshima takımına transfer olan Tolgay Arslan, oynadığı maçlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor.

LİGDE HAT-TRICK YAPTI

Sanfrecce Hiroshima, Tokyo'yu Tolgay Arslan'ın "Hat-trick" yaptığı maçta 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. 34 yaşındaki yıldızın golleri; 5'inci, 32'nci ve 63'üncü dakikalarda geldi.

KUPAYI DA BOŞ GEÇMEDİ

Japonya Lig Kupası'nda da Nagoya Grampus ile karşılaşan Sanfrecce Hiroşima'da sahnede yine Tolgay vardı. Maçın 58'inci dakikasında muhteşem bir kafa golüne imza atan Tolgay Arslan, takımına deplasman galibiyeti getirdi.

7 MAÇ 7 GOL

Sanfrecce Hiroshima formasıyla 7 maçta sahaya çıkan Tolgay Arslan, toplamda 7 gol ve 1 asistlik performansa imza attı.