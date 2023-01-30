Jayden Oosterwolde transferini duyurdu: İşte bonservis bedeli...

Fenerbahçe, sol bek pozisyonu için görüştüğü Parma forması giyen Jayden Oosterwolde transferini duyurdu.

Fenerbahçe, Jayden Oosterwalde için Parma'ya yaptığı son teklifi yükseltti ve İtalyan ekibi ile her konuda anlaşma sağladı. Potansiyelli bir oyuncu olarak bilinen 21 yaşındaki Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul etti.

FENERBAHÇE BU PAYLAŞIMLA DUYURDU

Fenerbahçe yıldız oyuncusunu açıklarken video içinde "Hızlı, esnek, çalım atar..." şeklinde ifadelerine yer verdi.

Ailemize hoş geldin Jayden Oosterwolde! 💛💙 pic.twitter.com/QzZl8sdC67 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 30, 2023

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Parma, Fenerbahçe’nin Jayden Oosterwolde için yaptığı 7.5 milyon Euro + bonus + sonraki satıştan pay teklifini kabul etti. Sarı-lacivertli kulüp gece geç saatlerde bu transferi duyurdu.

JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?

Jayden Oosterwolde, 26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Surinam asıllı oyuncu, futbola Z.A.C. Zwolle altyapısında başladı. Genç sol bek, 2012 yılında Twente altyapısına transfer oldu. Oosterwolde, 2020 yılında Twente ile profesyonel sözleşme imzaladı.

21 yaşındaki futbolcu, Twente'de geçitdiği 1.5 sezonun ardından Parma'ya kiralandı.

Hollandalı oyuncu, sezon başında İtalyan ekibiyle 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Serie B'de 17 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 1 gol attı. 1.89 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.