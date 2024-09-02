Jayden Oosterwolde'den Fenerbahçe kararı
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Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Oosterwolde'nin, Mourinho'nun talebi üzerine kendisine gelen tüm teklifleri geri çevirdiği iddia edildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe’de sol bekte Ferdi Kadıoğlu’nun takımdan ayrılmasının ardından gözler Jayden Oosterwolde’ye çevrildi. Oyuncuya Premier Lig’ten taliplerin olduğu iddia ediliyordu.
Oosterwolde’nin olası ayrılığı teknik direktör Jose Mourinho’nun talebiyle ötelenmiş oldu.
Sabah’ta yer alan habere göre, 2023'te Parma'dan 6 milyon Euro bonservisle transfer edilen Oosterwolde’ye İngiliz ekipleri talip olmuştu.
Mourinho’nun, Ferdi’nin ayrılmasının ardından sol bekte Oosterwolde’ye ihtiyacı olduğunu söylemesinin ardından, oyuncunun gelen tüm teklifleri reddettiği kaydedildi.
Yönetimin Jayden Oosterwolde'ye sezon sonunda Premier Lig'den teklif gelmesi halinde ayrılığına izin verileceğinin sözünü verdiği iddia edildi.
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